25 Instansi Ini Segera Pindah Kantor ke IKN

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |05:16 WIB
25 Instansi Ini Segera Pindah Kantor ke IKN
25 Instansi Siap Pindah ke IKN. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut ada 25 instansi yang akan segera pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto yang mengungkapkan bahwa setiap instansi yang akan dipindahkan ke IKN telah menyampaikan rincian jumlah ASN yang ikut pindah. Berdasarkan data yang masuk per 15 Maret, sudah ada 2.505 ASN yang akan ikut pindah dari 25 instansi tersebut.

"Sampai saat ini penilaian kompetensi yang akan dipindahkan ke IKN terus kita lakukan, yang pasti kompetensi yang dibutuhkan berkaitan dengan literasi digital, hasil penilaian itu untuk dijadikan dasar kebijakan dalam mempercepat pemindahan," ujar Haryomo, dikutip Jumat (22/3/2024).

Selain itu, Haryomo juga menyampaikan, saat ini sudah ada setidaknya 84 instansi pusat, Kementerian/Lembaga yang berkantor pusat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk jumlah ASN yang berada di kantor pusat saat ini sebanyak 121.754 orang.

Berdasarkan catatan Okezone, berikut daftar 25 instansi pusat yang akan segera pindah kantor ke IKN:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

4. Badan Pangan Nasional

5. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

6. Badan Siber dan Sandi Negara

7. Kejaksaan Agung

8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

9. Kementerian Dalam Negeri

10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

