HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbedaan Harga BBM di SPBU Pertamina vs Swasta per 22 Maret 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |09:43 WIB
Perbedaan Harga BBM di SPBU Pertamina vs Swasta per 22 Maret 2024
Harga BBM Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) tidak melakukan perubahan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per Maret 2024.

Adapun untuk harga saat ini diantaranya, Pertamax sebesar Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp 13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesarRp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp 15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per Maret 2024.

Dilansir dari laman resmi Shell, kenaikan harga BBM ini terjadi untuk seluruh produknya untuk SPBU di Jawa dan Sumatera Utara.

Saat ini, harga BBM Shell Super Ron 92 atau setara dengan Pertamax Pertamina, melonjak Rp 990 menjadi Rp 14.530 per liter. Kenaikan harga BBM itu terjadi untuk SPBU Shell di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan harga Shell Super dengan nilai oktan (RON) 92 melesat di Sumatera Utara menjadi Rp 14.840 per liter dari sebelumnya Rp 13.540 per liter.

Halaman:
1 2 3
