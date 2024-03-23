Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pertamina dan Kemendag Lakukan Penyegelan Dispenser SPBU Nakal

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |18:25 WIB
Pertamina dan Kemendag Lakukan Penyegelan Dispenser SPBU Nakal
Mendag RI Zulkifli Hasan bersama Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengecek langsung SPBU 34.41345 Jalan Tol Jakarta - Cikampek Rest Area KM 42. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

KARAWANG – Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan didampingi Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo melakukan penyegelan dispenser SPBU 34.41345 Jalan Tol Jakarta – Cikampek Rest Area KM 42, Wanasari, Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.

Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengecekan lapangan oleh petugas Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Indonesia dalam rangka persiapan Satgas Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2024, di mana diduga ditemukan alat tambahan berupa switch/jumper pada 3 dispenser SPBU tersebut.

Zulkifli mengatakan bahwa pengamanan berupa penyegelan pada salah satu SPBU pada jalur mudik di wilayah Kabupaten Karawang karena berdasarkan hasil pengawasan diduga telah terjadi dugaan tindak pidana di bidang Metrologi Legal sebagaimana diatur pada UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

“Melalui pengamanan ini, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan (Wasamatlitrik) guna menemukan benar tidaknya adanya dugaan tindak pidana tersebut terjadi," ujar Zulkifli.

“Pada pompa ukur BBM di SPBU ini diduga terpasang alat tambahan berupa switch/jumper yang dapat mempengaruhi hasil penakaran atau mempengaruhi jumlah volume cairan BBM yang diterima sehingga hal ini mengakibatkan kerugian pada masyarakat/konsumen dan mengenai potensi kerugian yang dialami Masyarakat/konsumen diperkirakan mencapai 2 milyar rupiah per tahun," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/11/3193354//bri_kriti_by_lusy-eZyS_large.jpg
Lewat Pameran BRI, Kriti by Lusy Jajaki Potensi Wastra Nusantara di Pasar Mancanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193325//fiesta_ready_to_go_hadir_di_big_bang_festival_dengan_keseruan_noraebang_dan_kejutan_lainnya-b0c2_large.jpg
Ikut Serunya Noraebang bersama Fiesta Ready To Go di Big Bang Festival 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/16/3193226//huawei_matepad_12_x_2026-94pd_large.jpg
HUAWEI MatePad 12 X 2026, Tablet PC-Level Andalan untuk Awal Tahun yang Lebih Rapi dan Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/11/3193137//bri_dukung_pembangunan_rumah_hunian_danantara_di_aceh-k4vG_large.jpeg
Percepat Pemulihan Pascabencana, BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/613/3193006//cahaya_hati_cahaya_indonesia-Ffsa_large.jpeg
AQUA Dukung Kenyamanan Jamaah dalam Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement