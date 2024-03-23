Advertisement
HOME FINANCE

Peduli Rumah Ibadah, Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |18:37 WIB
Peduli Rumah Ibadah, Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah
Pegadaian meresmikan Masjid Al Hikmah di Rest Area KM 45 A Jalan Tol Trans Sumatera Pekanbaru - Dumai pada Jum'at (22/3/2024). (Foto: dok Pegadaian)
PEKANBARU - PT Pegadaian melalui program Pegadaian Peduli Rumah Ibadah menggelar acara peresmian Masjid Al Hikmah, yang terletak di Rest Area KM 45 A Jalan Tol Trans Sumatera Pekanbaru - Dumai pada Jum'at (22/03/2024).

Masjid yang merupakan hasil kolaborasi Pegadaian dengan PT Hutama Karya (Persero), menjadi wujud komitmen nyata kedua perusahaan terhadap kepedulian sosial dan spiritual, serta mendukung pembangunan infrastruktur sosial yang berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Acara yang berlangsung dengan khidmat ini dihadiri dan diresmikan langsung oleh Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan dan Adjib Al Hakim, Senior Expert Corporate Secretary, yang mewakili Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto.

Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Al Hikmah adalah wujud dukungan perusahaan terhadap kegiatan spiritual dan sosial di masyarakat.

Ia berharap keindahan dari Masjid Al Hikmah dapat selalu terjaga, sehingga Masjid tersebut menjadi tempat ibadah yang nyaman, khususnya bagi pengendara yang melintasi Tol Trans Sumatera.

“Pegadaian bersyukur memiliki kesempatan untuk berbuat baik untuk kemajuan masyarakat. Apalagi adanya teknologi yang bagus dan menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan, sehingga kami berharap agar masjid ini dapat menjadi tempat ibadah yang nyaman bagi para pengguna jalan tol, serta menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT," tuturnya.

"Masjid ini adalah masjid pertama Pegadaian di Sumatera, sebelumnya kami sudah membangun Pura daerah Yogyakarta dan juga beberapa rumah ibadah lainnya di berbagai daerah sebagai wujud Pegadaian Peduli Rumah Ibadah,” ungkap Damar melanjutkan.

Foto: dok Pegadaian


