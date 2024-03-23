Kekayaan Egy Maulana Vikri, Pemain Bola Tajir dengan Harga Pasaran Rp4,3 Miliar

JAKARTA - Pesepakbola muda Indonesia, Egy Maulana Vikri, sedang menjadi sorotan publik setelah mencetak gol kemenangan Indonesia atas Timnas Vietnam.

Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia sudah mengemas 4 poin dari 3 laga yang telah dijalani.

Aksi Egy Maulana Vikri saat bermain melawan Timnas Vietnam patut diacungi jempol, selain mencetak gol kemenangan, pemain Dewa United ini banyak menciptakan peluang menambah gol.

Dalam pernikahannya itu diketahui Adiba Khanza mendapatkan sejumlah mahar cukup fantastis. Egy Maulana memberikan mahar untuk Adiba Khanza berupa uang 1.210 Euro atau setara dengan nilai Rp 20 juta. Selain itu Egy Maulana Vikri juga memberikan 46 gram Logam Mulia dan 14 gram perhiasan emas. Pemberian mahar tersebut sempat menarik perhatian mengenai gaji dan sumber kekayaan Egy Maulana.

Mengutip dari akun YouTube 90 menit, berkat kerja kerasnya sebagai pesepakbola, Egy Maulana Vikri kini memiliki kekayaan USD3 juta atau sekitar Rp42 miliar!

Egy sempat bermain bola di luar negeri, sebelum akhirnya main bola di Indonesia bersama Dewa United.

Egy Maulana Vikri pernah dikontrak klub asal Polandia, Lechia Gdansk, pada musim panas 2018. Dikontrak tiga tahun, Egy Maulana Vikri disebut mendapatkan bayaran Rp13 miliar untuk tiga musim. Egy juga mendapatkan sederet barang mewah. ia sempat mendapat hadiah mobil Mercedes E Class yang ditaksir memiliki harga Rp1,1 miliar dan juga tinggal di apartemen mewah yang ada di Kota Gdansk.