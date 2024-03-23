Subsidi Tiket Mudik Gratis jalur Kapal Habiskan Rp15,3 Miliar

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan Rp15,3 miliar untuk menyubsidi tiket kapal dalam program mudik gratis melalui moda transportasi laut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Hendri Ginting mengatakan, anggaran tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kalau tahun ini kita subsidi tiket. Jadi memang ada kenaikan anggaran dari Rp10,2 miliar tahun sebelumnya, tahun ini menjadi Rp15,3 miliar,” kata Hendri, dikutip dari Antara, Sabtu (23/3/2024).

Dia menerangkan, terjadi perubahan pola pelaksanaan mudik gratis tahun ini. Bila sebelumnya di tahun 2023, Kemenhub menyewa kapal Pelni dalam menjalankan program tersebut. Namun tahun ini dengan sistem subsidi tiket.

“Jadi sangat besar sekali kita siapkan untuk subsidi tiket ini, tapi akan lebih efisien lagi dengan subsidi tiket saja. Tidak dengan mengoperasikan kapal,” ujar Hendri.

Menurut Hendri, hal tersebut sangat tepat dan akan lebih efektif dan mengefisienkan program tersebut serta dapat mencegah kekosongan kapal saat hari pemberangkatan mudik gratis.

“Karena kalau mengoperasikan kapal sepertinya sama yang dialami dengan teman-teman yang ada di Ditjen Perhubungan Darat, banyak yang daftar tetapi di hari pemberangkatan tidak penuh kapalnya,” tutur Hendri.

BACA JUGA: Motor Listrik Dilarang Naik Kapal Laut pada Mudik Lebaran 2024

Secara umum, Kemenhub menyiapkan kuota mudik dan balik gratis selama Idul Fitri 1445 Hijriah sebanyak 48.889 untuk penumpang dan 4.800 untuk kendaraan roda dua di luar motor listrik melalui moda transportasi laut se-Indonesia.

Dari kuota 48.889 orang penumpang, 9.600 di antaranya merupakan kuota untuk trayek pelayaran Jakarta-Semarang, sedangkan 39.289 kuota lainnya adalah kuota penumpang untuk di luar Pulau Jawa, yang tersebar di 50 ruas trayek pelabuhan se-Indonesia.