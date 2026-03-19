Pemerintah Lakukan Inspeksi Angkutan Udara di Bali pada Mudik Lebaran 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |08:47 WIB
Pemerintah Lakukan Inspeksi Angkutan Udara di Bali pada Mudik Lebaran 2026
Bandara Bali (Foto: Okezone)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan melaksanakan pengawasan angkutan udara di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar pada 15-17 Maret 2026 untuk memastikan pelayanan penerbangan berjalan selamat, aman, dan nyaman.

“Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berada di bawah wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV merupakan gerbang udara utama bagi masyarakat dan wisatawan yang hendak pulang kampung maupun berlibur di Bali. Oleh karena itu pengawasan angkutan udara penting dilakukan untuk memastikan maskapai penerbangan mematuhi peraturan yang berlaku,” kata Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali, Cecep Kurniawan.

Aspek pengawasan yang dilakukan Inspektur Angkutan Udara meliputi Persetujuan Terbang (Flight Approval), Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara, serta Penanganan Keterlambatan (Delay Management) dan Pembatalan Penerbangan dengan sampling pengawasan yakni PT Garuda Indonesia dan PT Citilink Indonesia.

Pada aspek Standar Pelayanan Minimal Penumpang, pengawasan dilakukan untuk memastikan maskapai memenuhi hak-hak penumpang melalui penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu, ketersediaan petugas layanan, serta kesiapan fasilitas dan prosedur pelayanan bagi penumpang selama proses keberangkatan hingga kedatangan.

Dalam hal terjadi keterlambatan, Ditjen Hubud memastikan maskapai menyiapkan petugas yang diberikan kewenangan penuh dalam mengambil keputusan di lapangan. 

Dalam pelayanannya, petugas wajib bersikap empati, memberikan kemudahan bagi penumpang yang akan menyusun ulang rencana perjalanan, serta memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS) Jadi Salah Satu Rute Favorit Libur Lebaran 2026.

 

