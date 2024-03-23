Proyek Istana Wapres IKN Dilelang Ulang, Siapa Minat?

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang ulang proyek Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini karena adanya masukan desain tambahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, proses lelang ulang tentunya membuat perubahan harga paket. Sebab ada beberapa yang ditambahkan dan dikurangi dalam desain yang dilelang ulang tersebut.

"Iya pembangunan Istana Wapres ditender ulang setelah ada koreksi dari Presiden," ujar Danis saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (23/3/2024).

Pada kesempatan yang berbeda, Kurator Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil menjelaskan perubahan desain tersebut terjadi setelah adanya penetapan pemenang sayembara desain istana Wakil Presiden.

Meski demikian, hasil desain sayembara tersebut mengalami proses modifikasi oleh Kementerian PUPR sebelum masuk dalam tahap lelang. Namun, Presiden Jokowi kembali meninjau desain istana wapres yang dilelang tersebut, alhasil, Presiden Jokowi meminta agar tidak terlalu banyak penambahan dan pengurangan dari desain orisinil pemenang sayembara lelang.

"Pak Presiden menginginkan agar skema yang sayembara yang menang itu dikembalikan semurni-murninya. Koreksiannya itu agak terlalu jauh, minta koreksiannya dikurangi dan beliau lebih suka dengan skema yang sebelum dikoreksi," ujar Ridwan Kamil dalam acara rakornas IKN (14/3).