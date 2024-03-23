Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

6 Fakta CPNS Fresh Graduate dan 25 Instansi yang Siap Pindah ke IKN

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |06:01 WIB
6 Fakta CPNS <i>Fresh Graduate</i> dan 25 Instansi yang Siap Pindah ke IKN
KemenPANRB siap pindahkan CPNS fresh graduate ke IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS fresh graduate harus siap ditempatkan di IKN. Selain itu, ada pula 25 instansi yang sudah siap pindah kantor ke IKN.

Plt. Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan, berdasarkan data yang masuk per 15 Maret, hingga saat ini sudah ada 2.505 ASN yang akan dari 25 instansi yang akan pindah tersebut.

Berikut adalah 6 fakta CPNS fresh graduate dan 25 instansi yang siap pindah ke IKN, Sabtu, (23/3/2024).

1. Fresh Graduate Sebagai Jawaban dari Tantangan Pembangunan

Haryomo menjelaskan SDM fresh graduate dibutuhkan dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan, yang dicitakan-citakan pemerintah sebagai ibukota yang cerdas dan mampu menjadi percontohan bagi pengembangan kota lainnya di Indonesia.

"Harapannya tahun 2024 ini kita memperoleh talenta-talenta fresh graduate yang memang betul-betul siap untuk ditempatkan di IKN," jelas Haryo dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Selasa, 19 Maret 2024.

2. Ada 200 Ribu Formasi Khusus

Pada 2024 ini, Haryomo mengungkapkan bahwa Pemerintah membuka setidaknya 200 ribu formasi khusus ASN untuk kebutuhan dinas di IKN. Formasi tersebut diperuntukkan bagi para generasi muda yang baru selesai menempuh jenjang pendidikan atau fresh graduate.

"Kemudian tentu kita menginginkan mereka yang melamar untuk formasi instansi pusat itu di awal sudah tahu bahwa dia akan ditempatkan di IKN," tuturnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement