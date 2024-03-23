6 Fakta CPNS Fresh Graduate dan 25 Instansi yang Siap Pindah ke IKN

JAKARTA - Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS fresh graduate harus siap ditempatkan di IKN. Selain itu, ada pula 25 instansi yang sudah siap pindah kantor ke IKN.

Plt. Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan, berdasarkan data yang masuk per 15 Maret, hingga saat ini sudah ada 2.505 ASN yang akan dari 25 instansi yang akan pindah tersebut.

Berikut adalah 6 fakta CPNS fresh graduate dan 25 instansi yang siap pindah ke IKN, Sabtu, (23/3/2024).

1. Fresh Graduate Sebagai Jawaban dari Tantangan Pembangunan

Haryomo menjelaskan SDM fresh graduate dibutuhkan dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan, yang dicitakan-citakan pemerintah sebagai ibukota yang cerdas dan mampu menjadi percontohan bagi pengembangan kota lainnya di Indonesia.

"Harapannya tahun 2024 ini kita memperoleh talenta-talenta fresh graduate yang memang betul-betul siap untuk ditempatkan di IKN," jelas Haryo dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Selasa, 19 Maret 2024.

2. Ada 200 Ribu Formasi Khusus

Pada 2024 ini, Haryomo mengungkapkan bahwa Pemerintah membuka setidaknya 200 ribu formasi khusus ASN untuk kebutuhan dinas di IKN. Formasi tersebut diperuntukkan bagi para generasi muda yang baru selesai menempuh jenjang pendidikan atau fresh graduate.

"Kemudian tentu kita menginginkan mereka yang melamar untuk formasi instansi pusat itu di awal sudah tahu bahwa dia akan ditempatkan di IKN," tuturnya.