Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Harga Beras Masih Tinggi Sampai April 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |05:24 WIB
5 Fakta Harga Beras Masih Tinggi Sampai April 2024
Fakta Harga Beras Masih Tinggi. (Foto: Okezone.com/BUlog)
A
A
A

JAKARTA - Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium diperpanjang menjadi April 2024. Padahal awalnya, HET terbaru untuk beras premium sampai akhir bulan Maret.

"Bapanas juga sampaikan kepada Pak Presiden agar relaksasi harga beras premium yang sebelumnya Rp13.900 ke Rp14.900 kita minta izin dan disetujui untuk diperpanjang 1 bulan ini," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Berikut adalah 5 fakta HET beras diperpanjang, harga mahal tinggi sampai April 2024, Minggu, (24/3/2024).

1. HET Diperpanjang Agar Stok Beras Terjaga

Arief mengungkapkan perpanjangan HET dilakukan agar stok beras di pasar dapat terjaga relaksasinya.

"Supaya stok yang ada di market terutama di modern market itu dan outlet itu terjaga mengenai relaksasi harga beras," ungkapnya.

2. Stok Beras Dipertahankan 2 Juta Ton

Arief menyebutkan bahwa stok beras di Bulog akan dipertahankan diatas 2 juta ton. Dan perlu mendorong produksi dalam negeri.

“Produksi kita itu memang harus ditingkatkan. Sehingga stok Bulog itu akan dijaga levelnya diatas 2 juta ton. Kalau kemarin sebelumnya 1,2 ini harus di jaga di atas 2 juta ton. Sehingga produksi dalam negeri jadi penting. Jadi kalau tadi pak mentan menyampaikan ada benih pupuk pompanisasi itu untuk mendorong produksi dalam negeri," jelas Arief.

3. Pemenuhan Stok Bulog Diprioritaskan Dalam Negeri

Arief juga menjelaskan pemenuhan stok Bulog tersebut diprioritaskan pada produksi dalam negeri. Dsn pengadaan dari luar negeri, katanya, menjadi alternatif terakhir.

"Ketersediaan itu memprioritaskan produksi dalam negeri. Untuk naikan produksi dalam negeri Pak Mentan sudah jelaskan faktornya apa saja. Kemudian kalau memang dirasakan perlu pengadaan dari luar negeri itu akan dilakukan tapi itu adalah alternatif terakhir," tuturnya.

4. Harga Pangan Masih Alami Kenaikan

Beberapa harga pangan di Ramadhan masih mengalami kenaikan. Seperti beras medium, bawang merah, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu curah, tepung terigu kemasan, hingga ikan-ikanan masih terpantau mengalami kenaikan.

5. Rincian Kenaikan Harga

Melansir data harga pangan di Badan Pangan nasional (Bapanas), Senin (18/3/2024), beras medium hingga kini masih mengalami kenaikan. Rata-rata harganya mencapai Rp14.510 per kg, naik tipis yakni Rp220 atau sekitar 1,54% dibandingkan harga sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192558/stok_beras_stabil-d5LK_large.jpg
Stok Beras DKI Tembus 290 Ribu Ton, Dirut Bulog: Orang Jakarta Tak Usah Takut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192536/mentan_amran-I0Wb_large.jpg
Amran Targetkan Penyerapan Beras Tembus 2,5 Juta Ton di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192273/harga_beras-qcEF_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Harga Beras di Wilayah Indonesia Timur Masih Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189801/harga_beras-cbxW_large.jpg
Bapanas: Harga Beras Deflasi di Akhir 2025 Meski Musim Paceklik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement