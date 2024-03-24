5 Fakta Harga Beras Masih Tinggi Sampai April 2024

JAKARTA - Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium diperpanjang menjadi April 2024. Padahal awalnya, HET terbaru untuk beras premium sampai akhir bulan Maret.

"Bapanas juga sampaikan kepada Pak Presiden agar relaksasi harga beras premium yang sebelumnya Rp13.900 ke Rp14.900 kita minta izin dan disetujui untuk diperpanjang 1 bulan ini," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Berikut adalah 5 fakta HET beras diperpanjang, harga mahal tinggi sampai April 2024, Minggu, (24/3/2024).

1. HET Diperpanjang Agar Stok Beras Terjaga

Arief mengungkapkan perpanjangan HET dilakukan agar stok beras di pasar dapat terjaga relaksasinya.

"Supaya stok yang ada di market terutama di modern market itu dan outlet itu terjaga mengenai relaksasi harga beras," ungkapnya.

2. Stok Beras Dipertahankan 2 Juta Ton

Arief menyebutkan bahwa stok beras di Bulog akan dipertahankan diatas 2 juta ton. Dan perlu mendorong produksi dalam negeri.

“Produksi kita itu memang harus ditingkatkan. Sehingga stok Bulog itu akan dijaga levelnya diatas 2 juta ton. Kalau kemarin sebelumnya 1,2 ini harus di jaga di atas 2 juta ton. Sehingga produksi dalam negeri jadi penting. Jadi kalau tadi pak mentan menyampaikan ada benih pupuk pompanisasi itu untuk mendorong produksi dalam negeri," jelas Arief.

3. Pemenuhan Stok Bulog Diprioritaskan Dalam Negeri

Arief juga menjelaskan pemenuhan stok Bulog tersebut diprioritaskan pada produksi dalam negeri. Dsn pengadaan dari luar negeri, katanya, menjadi alternatif terakhir.

"Ketersediaan itu memprioritaskan produksi dalam negeri. Untuk naikan produksi dalam negeri Pak Mentan sudah jelaskan faktornya apa saja. Kemudian kalau memang dirasakan perlu pengadaan dari luar negeri itu akan dilakukan tapi itu adalah alternatif terakhir," tuturnya.

4. Harga Pangan Masih Alami Kenaikan

Beberapa harga pangan di Ramadhan masih mengalami kenaikan. Seperti beras medium, bawang merah, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu curah, tepung terigu kemasan, hingga ikan-ikanan masih terpantau mengalami kenaikan.

5. Rincian Kenaikan Harga

Melansir data harga pangan di Badan Pangan nasional (Bapanas), Senin (18/3/2024), beras medium hingga kini masih mengalami kenaikan. Rata-rata harganya mencapai Rp14.510 per kg, naik tipis yakni Rp220 atau sekitar 1,54% dibandingkan harga sebelumnya.