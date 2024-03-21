Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Harapan Pedagang Beras ke Presiden Baru

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |20:36 WIB
Ini Harapan Pedagang Beras ke Presiden Baru
Harapan pengusaha beras terhadap presiden terpilih (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pengusaha beras yang tergabung dalam Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi berharap kepada Presiden baru bisa menyelesaikan masalah produksi pangan terutama beras

"Kami berharap persoalan produksi pangan terutama beras dapat teratasi dengan baik. Harga beras naik karena banyak kendala. Termasuk soal El Nino," kata Wakil Ketua Perpadi Jakarta Billy Haryanto kepada wartawan Kamis (21/3/2024).

Menurut dia, pemerintah Jokowi sebetulnya sudah berupaya menggenjot produksi beras. Hanya saja serangan hama wereng, tikus, banjir, serta kelangkaan pupuk karena perang Ukraina-Rusia memengaruhi produksi beras.

"Kita bisa belajar dari Thailand atau Vietnam. Mereka punya varietas yang relatif tahan terhadap hama," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192558/stok_beras_stabil-d5LK_large.jpg
Stok Beras DKI Tembus 290 Ribu Ton, Dirut Bulog: Orang Jakarta Tak Usah Takut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192536/mentan_amran-I0Wb_large.jpg
Amran Targetkan Penyerapan Beras Tembus 2,5 Juta Ton di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192273/harga_beras-qcEF_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Harga Beras di Wilayah Indonesia Timur Masih Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189801/harga_beras-cbxW_large.jpg
Bapanas: Harga Beras Deflasi di Akhir 2025 Meski Musim Paceklik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement