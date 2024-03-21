Ini Harapan Pedagang Beras ke Presiden Baru

JAKARTA - Sejumlah pengusaha beras yang tergabung dalam Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi berharap kepada Presiden baru bisa menyelesaikan masalah produksi pangan terutama beras

"Kami berharap persoalan produksi pangan terutama beras dapat teratasi dengan baik. Harga beras naik karena banyak kendala. Termasuk soal El Nino," kata Wakil Ketua Perpadi Jakarta Billy Haryanto kepada wartawan Kamis (21/3/2024).

Menurut dia, pemerintah Jokowi sebetulnya sudah berupaya menggenjot produksi beras. Hanya saja serangan hama wereng, tikus, banjir, serta kelangkaan pupuk karena perang Ukraina-Rusia memengaruhi produksi beras.

"Kita bisa belajar dari Thailand atau Vietnam. Mereka punya varietas yang relatif tahan terhadap hama," ujarnya.