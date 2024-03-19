Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Setujui HET Beras Premium Rp14.900 Diperpanjang hingga April 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |12:56 WIB
Jokowi Setujui HET Beras Premium Rp14.900 Diperpanjang hingga April 2024
Jokowi Setujui HET Beras Premium Diperpanjang. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium menjadi April 2024. Awalnya relaksasi HET terbaru untuk beras premium sampai akhir bulan ini.

"Bapanas juga sampaikan kepada Pak Presiden agar relaksasi harga beras premium yang sebelumnya Rp13.900 ke Rp14.900 kita minta izin dan disetujui untuk diperpanjang 1 bulan ini," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai menghadiri ratas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Arief menjelaskan, perpanjangan tersebut dilakukan agar stok beras di pasar dapat terjaga relaksasinya.

"Supaya stok yang ada di market terutama di modern market itu dan outlet itu terjaga mengenai relaksasi harga beras," jelasnya.

Arief juga menyebut bahwa stok beras di Bulog akan dipertahankan diatas 2 juta ton. Maka, katanya, perlu mendorong produksi dalam negeri.

"Produksi kita itu memang harus ditingkatkan. Sehingga stok Bulog itu akan di jaga levelnya di atas 2 juta ton. Kalau kemarin sebelumnya 1,2 ini harus di jaga di atas 2 juta ton. Sehingga produksi dalam negeri jadi penting. Jadi kalau tadi pak mentan menyampakan ada benih pupuk pompanisasi itu untuk mendorong produksi dalam negeri," ungkapnya .

Halaman:
1 2
