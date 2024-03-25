Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Minta Polemik Utang Minyak Goreng Diselesaikan!

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |14:40 WIB
Luhut Minta Polemik Utang Minyak Goreng Diselesaikan!
Menko Luhut Binsar Pandjaitan soal polemik minyak goreng. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," ujar Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng, Senin (25/3/2024).

Dalam kesempatan itu, Luhut meminta konfirmasi Kejaksaan Agung terkait aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut. Menurutnya, hal ini penting agar tidak menjadi permasalahan yang memiliki risiko hukum di kemudian hari.

Luhut juga menginformasikan bahwa klaim yang tidak terakomodir adalah karena terbentur permasalahan dokumen. Menurutnya, sejumlah klaim tidak bisa diproses akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung klaim pembayaran tersebut.

“Kalau permasalahan dokumen yang tidak lengkap, tentu kita tidak bisa karena itu melanggar aturan. Tapi kalo ada dokumen yang bisa kita bantu dorong, terutama bagi pedagang kecil itu, dibimbinglah membereskannya, yang penting perhatikan aspek hukumnya,” tegas Luhut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187939/toba_pulp_lestari-W9G1_large.jpg
5 Fakta Pemilik Toba Pulp Lestari hingga Luhut Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188225/luhut_soal_bandara_iimp-EGzT_large.jpg
7 Fakta Bandara hingga Gaji Pegawai IMIP Bikin Heboh, Begini Respons Luhut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188106/luhut-ENX8_large.jpg
Soal Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari, Ini Respons Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187790/luhut-SJlB_large.jpg
Luhut Bantah Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187777/luhut-a4wq_large.png
Luhut Buka Suara soal Isu Dikaitkan Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement