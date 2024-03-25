Kemandirian Pangan, Bantuan Alsintan Rp200 Miliar Dikucurkan untuk Pertanian

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus mendorong penggunaan teknologi berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan) dalam mengakselerasi produksi beras nasional. Menurutnya, penggunaan alsintan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi berproduksi.

“Kalau menggunakan teknologi, biaya turun 60 persen, produktivitas bisa dua kali lipat naik, lossesnya 10%, dan 10,2% kita bisa ambil," ujar Amran dikutip Senin (25/3/2024).

Selain itu, Mentan Amran Sulaiman juga memberikan bantuan sebesar Rp200 Miliar untuk kemajuan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

"Alhamdulillah, kabar baik di bulan suci, Provinsi Babel mendapat bantuan alat mesin pertanian, benih dan berbagai sarpras pertanian yang besarnya mencapai Rp200 Miliar sebagaimana disampaikan Bapak Mentan tadi," ungkap Pj Gubernur Babel Safrizal selepas audiensi bersama Mentan.

Lebih lanjut, Mentan akan mendukung program kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini sejalan dengan upaya penuh optimalisasi lahan pertanian dan cetak sawah baru yang disertai pembangunan embung, pembangunan saluran irigasi tersier dan pembangunan jalan usaha tani di Babel.