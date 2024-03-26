Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Brio Satya untuk Nasabah Loyal

BANDUNG - PT Pegadaian Kanwil X Jawa Barat menyerahkan reward satu unit mobil Brio Satya kepada nasabah program Mulia Pegadaian, yang merupakan produk pembelian emas secara angsuran. Hadiah tersebut diserahkan di Kantor Pegadaian Area Bandung 1, Kota Bandung, pada Sabtu (23/03).

Bagaimana tidak, nasabah bernama Kiki Herlina membeli Logam Emas 24 karat dalam jumlah besar, sehingga kiki mendapatkan apresiasi secara langsung.

Penyerahan hadiah dilakukan oleh Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil X Jawa Barat Maryono, didampingi Vice President PT Pegadaian Kantor Area Bandung 1 Suhadi.

Maryono mengatakan, Pegadaian memberikan berbagai pilihan produk investasi logam emas 24 karat, baik melalui Tabungan Emas Pegadaian, maupun dengan cara pembelian emas fisik secara tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.

“Pegadaian punya beragam produk investasi emas. Cicil emas adalah salah satu cara pembelian emas fisik yang mempermudah dan meringankan nasabah. Tidak perlu mengumpulkan sejumlah uang tunai, nasabah dapat mengangsur sesuai dengan budget yang dimiliki dan disepakati di awal transaksi," ucapnya, Senin (25/3/2024).