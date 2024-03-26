Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral BBM Pertalite di SPBU Bekasi Tercampur Air, Ini Penjelasan Pertamina

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |11:01 WIB
Viral BBM Pertalite di SPBU Bekasi Tercampur Air, Ini Penjelasan Pertamina
Viral BBM tercampur air di SPBU Bekasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Viral BBM diduga tercampur air di salah satu SPBU Kota Bekasi. Hal ini diketahui setelah adanya komplain disertai bukti sample BBM yang terkontaminasi air dari konsumen setelah mengisi BBM jenis Pertalite.

“Terjadi dugaan kontaminasi BBM jenis Pertalite dengan air di SPBU 34.17106 Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 21.00 WIB,” papar Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Regional JBB Eko Kristiawan, Selasa (26/3/2024).

Pertamina menegaskan, pihak SPBU bertanggung jawab dengam memperbaiki kerusakan kendaraan dan mengganti BBM kendaraan konsumen dengan Pertamax. SPBU yang diduga terkontaminasi pun ditutup sementara.

“Saat ini SPBU telah menghentikan operasional penyaluran serta melakukan pengecekan seluruh tangki di SPBU,” kata Eko.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
