Menaker Siapkan Aturan Baru soal Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Ojol, THR Cair?

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan sosial (perlinsos) bagi pekerja berstatus kemitraan, salah satunya adalah profesi kurir dan driver ojek online.

Hal itu diungkapkan Ida lantaran hingga kini belum ada aturan tentang pekerjaan dengan status kemitran.

"Maka tadi komisi IX salah satu di antara kesimpulannya meminta dan mendorong kementerian ketenagakerjaan untuk siapkan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja berbasis kemitraan termasuk di dalamnya aturan pemberian thr bagi pengemudi ojek online. Jadi ojek online adalah bagian dari pola kemitraan tadi. Komisi IX meminta secara eksplisit disebut," terang Ida saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (25/3/2024).

"Kami akan buat regulasi tentang perlindungan pekerja dengan status kemitraan termasuk di dalamnya driver ojek online," imbuhnya.

Lebih lanjut Ida bilang, sejatinya, aturan soal pemberian THR ini berada dalam Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Kalau dasar pemberian THR kan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentu tadi kami sampaikan kalau atur pekerja dengan status kemitraan ini jangan cuma soal THR-nya aja sekalian pengaturan lainnya, misalnya jaminan sosial untuk pekerja dengan status kemitraan," tuturnya.