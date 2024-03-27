Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Perdagangan Turun ke Level 7.364,23

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:30 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah di awal perdagangan. IHSG turun tipis 0,02% pada level 7.364,23.

Delapan menit awal perdagangan, Rabu (27/3/2024), indeks komposit sempat rebound setelah menyentuh 7.358,86. Sebanyak 190 saham menguat, 152 saham turun, dan 206 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp802,45 miliar dari net-volume 1,59 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 melemah 0,07% di 997,07, indeks JII merosot 0,21% di 527,84, indeks MNC36 merosot 0,01% di 382,64, dan IDX30 jatuh 0,12% di 506,85.

Sektor yang membebani indeks adalah kesehatan 0,04%, konsumer nonsiklikal 0,21%, dan teknologi 0,49%. Sedangkan sebagian besar telah berbalik menguat seperti bahan baku 0,06%, konsumer siklikal 0,01%, energi 0,05%, keuangan 0,19%, industri 0,09%, infrastruktur 0,17%, properti 0,15%, dan transportasi 0,06%.

Telusuri berita finance lainnya
