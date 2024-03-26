Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke Level 7.365

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |16:22 WIB
IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke Level 7.365
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup melemah 12,09 poin atau 0,16% ke level 7.365,66.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (26/3/2024), terdapat 219 saham menguat, 356 saham melemah dan 208 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,4 triliun dari 16,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,49% ke 996,984, indeks JII melemah 0,5% ke 527,817, indeks IDX30 melemah 0,54% ke 507,038 dan indeks MNC36 melemah 0,58% ke 382,416.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni barang baku 0,5%, industri 0,86%, non siklikal 0,64%, keuangan 0,27%, properti 0,7%, teknologi 0,03%, infrastruktur 0,46%, transportasi 3,09%. Sementara sektor yang menguat ada energi 0,62%, siklikal 0,36%, kesehatan 0,1%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (IDPR) naik 34,51% ke Rp191, PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) naik 13,51% ke Rp252 dan saham PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) naik 8,24% ke Rp1840.

