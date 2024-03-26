IHSG Turun 0,44% ke Level 7.344 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke zona merah pada perdagangan sesi pertama Selasa (26/3/2024). IHSG siang ini turun 0,44% atau 32,76 poin ke level 7.344.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,22 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,12 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 547.588 kali. Adapun, sebanyak 335 saham harganya terkoreksi, 230 saham harganya naik dan 206 saham lainnya stagnan.

Sektor transportasi terkoreksi dalam 3,11%, sektor properti turun 0,79%, sektor industri turun 0,76%, sektor non siklikal turun 0,64%, sektor keuangan turun 0,49%, sektor bahan baku turun 0,26% dan sektor infrastruktur turun 0,20%. Sementara itu, sektor teknologi naik 0,39%, sektor energi nai 0,38%, sektor siklikal naik 0,34% dan sektor kesehatan naik 0,19%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,65% ke level 995, indeks IDX30 turun 0,71% ke level 506, indeks MNC36 turun 0,75% ke level 381, serta indeks JII turun 0,38% ke level 528.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (IDPR) naik 25,35% ke Rp178, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS) naik 13,24% ke Rp77 dan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) naik 10,81% ke Rp246.