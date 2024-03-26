Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Turun 0,44% ke Level 7.344 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |12:36 WIB
IHSG Turun 0,44% ke Level 7.344 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke zona merah pada perdagangan sesi pertama Selasa (26/3/2024). IHSG siang ini turun 0,44% atau 32,76 poin ke level 7.344.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,22 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,12 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 547.588 kali. Adapun, sebanyak 335 saham harganya terkoreksi, 230 saham harganya naik dan 206 saham lainnya stagnan.

Sektor transportasi terkoreksi dalam 3,11%, sektor properti turun 0,79%, sektor industri turun 0,76%, sektor non siklikal turun 0,64%, sektor keuangan turun 0,49%, sektor bahan baku turun 0,26% dan sektor infrastruktur turun 0,20%. Sementara itu, sektor teknologi naik 0,39%, sektor energi nai 0,38%, sektor siklikal naik 0,34% dan sektor kesehatan naik 0,19%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,65% ke level 995, indeks IDX30 turun 0,71% ke level 506, indeks MNC36 turun 0,75% ke level 381, serta indeks JII turun 0,38% ke level 528.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (IDPR) naik 25,35% ke Rp178, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS) naik 13,24% ke Rp77 dan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) naik 10,81% ke Rp246.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/278/2990581/ihsg-diprediksi-balik-menguat-di-pekan-depan-berikut-analisanya-ARmScj1JX4.jpg
IHSG Diprediksi Balik Menguat di Pekan Depan, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990192/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-0-83-ke-level-7-288-9SC3SE0u4e.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,83% ke Level 7.288
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990324/naik-213-barito-pacific-brpt-raup-laba-usd100-juta-Zbwlv7mcXZ.jpg
Naik 213%, Barito Pacific (BRPT) Raup Laba USD100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990252/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp157-6-miliar-di-2024-Q4bULBB57b.jpg
Jasa Armada (IPCM) Kantongi Laba Rp157,6 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990170/ihsg-berpotensi-rebound-ke-level-7-300-di-awal-april-2024-y2Rj8nuNc5.jpg
IHSG Berpotensi Rebound ke Level 7.300 di Awal April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/278/2989748/ihsg-sepekan-merosot-0-83-ke-level-7-288-eKBFmIsNc7.jpg
IHSG Sepekan Merosot 0,83% ke Level 7.288
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement