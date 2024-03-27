Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Turun 0,31%, IHSG Ambil Jeda di Level 7.342

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |12:25 WIB
Turun 0,31%, IHSG Ambil Jeda di Level 7.342
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun ke zona merah pada perdagangan sesi pertama Rabu (27/3/2024). IHSG siang ini ditutup turun 0,31% atau 23,08 poin ke level 7.342.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,95 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,34 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 537.969 kali. Adapun, sebanyak 352 saham harganya terkoreksi, 200 saham harganya naik dan 217 saham lainnya stagnan.

Hanya tiga sektor yang berada di zona hijau siang ini yaitu, sektor bahan baku yang naik 0,37%, serta sektor energi dan industri yang kompak naik 0,12%. Sementara sisa sektor lainnya mengalami koreksi, dipimpin sektor transportasi yang turun 2,38%.

Disusul sektor infrastruktur yang turun 1,60%, sektor teknologi turun 0,95%, sektor siklikal turun 0,67%, sektor properti turun 0,51%, sektor kesehatan turun 0,28%, sektor keuangan turun 0,12 dan sektor non siklikal turun 0,06%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,36% ke level 994, indeks IDX30 turun 0,35% ke level 505, indeks MNC36 turun 0,30% ke level 381, serta indeks JII turun 0,25% ke level 527.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) naik 19,73% ke Rp176, PT Cardig Aero Services Tbk (CASS) naik 14,74% ke Rp1.090 dan PT Itama Roanoraya Tbk (IRRA) naik 14,15% ke Rp605.

