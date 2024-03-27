Buruan Daftar! Ada Mudik Gratis Lebaran 2024 Naik Kereta Api

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) siap menggelar mudik gratis lebaran sebanyak 480 tiket untuk kereta api (KA) Tawang Jaya Premium kelas ekonomi relasi Pasar Senen-Semarang Tawang Bank Jateng 2024. Keberangkatan dilakukan pada 2 April 2024.

“Mudik gratis ini KAI laksanakan dalam rangka mendukung program Mudik Asyik BUMN Tahun 2024 yang merupakan agenda rutin BUMN, sebagai wujud komitmen BUMN untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” tutur VP Public Relations KAI Joni Martinus, Selasa, 26 Maret 2024.

Mudik gratis tahun ini terbuka untuk seluruh masyarakat dengan syarat wajib memiliki KTP atau tercatat dalam Kartu Keluarga yang masih berlaku. Pendaftaran dapat dilakukan pada 25-26 Maret 2024 di Stasiun Pasar Senen pukul 09.00-16.00 WIB.

Pemesanan dapat pula dilakukan secara online tanpa harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi Access by KAI mulai tanggal 26 Maret 2024 pukul 14.00 WIB.