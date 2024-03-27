5 Provinsi di RI Jadi Primadona Investasi pada 2024

JAKARTA - Lima provinsi digadang-gadang menjadi primadona investasi pada tahun ini. Laporan Grant Thornton Indonesia bertajuk Unraveling Indonesia Prospects in 2024 mengungkap ada lima provinsi yang bakal menjadi pusat perhatian di 2024.

Lima provinsi tersebut yakni Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Riau.

CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani mengatakan, provinsi ini memiliki lanskap ekonomi yang unik dan menjanjikan, serta menawarkan beragam peluang investasi di Indonesia.

Menurutnya, laporan tersebut memberikan pandangan yang komprehensif kepada investor domestik dan luar negeri terhadap potensi investasi di Indonesia. Selain itu, laporan ini akan memberikan pandangan untuk pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan di tengah tahun politik yang dinamis.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menyediakan wawasan yang mendalam dan akurat kepada pelaku usaha. Laporan ini adalah langkah kami dalam memenuhi komitmen tersebut. Kami berharap dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi semua investor yang tertarik pada potensi Indonesia," kata Johanna, saat konferensi pers, Rabu, 27 Maret 2024.

Adapun pemilihan lima provinsi ini menilik dari kondisi ekonomi Indonesia pada 2023. Alasan pemilihan kelima provinsi tersebut, yakni dua provinsi memiliki nikel terbesar (Maluku Utara dan Sulawesi Tengah), satu provinsi karena IKN (Kaltim), dan dua lainnya karena pertumbuhan ekonomi tertinggi (Jabar dan Riau).