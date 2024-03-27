Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Provinsi di RI Jadi Primadona Investasi pada 2024

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |20:46 WIB
5 Provinsi di RI Jadi Primadona Investasi pada 2024
5 provinsi jadi primadona investasi 2024 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Lima provinsi digadang-gadang menjadi primadona investasi pada tahun ini. Laporan Grant Thornton Indonesia bertajuk Unraveling Indonesia Prospects in 2024 mengungkap ada lima provinsi yang bakal menjadi pusat perhatian di 2024.

Lima provinsi tersebut yakni Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Riau.

CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani mengatakan, provinsi ini memiliki lanskap ekonomi yang unik dan menjanjikan, serta menawarkan beragam peluang investasi di Indonesia.

Menurutnya, laporan tersebut memberikan pandangan yang komprehensif kepada investor domestik dan luar negeri terhadap potensi investasi di Indonesia. Selain itu, laporan ini akan memberikan pandangan untuk pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan di tengah tahun politik yang dinamis.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menyediakan wawasan yang mendalam dan akurat kepada pelaku usaha. Laporan ini adalah langkah kami dalam memenuhi komitmen tersebut. Kami berharap dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi semua investor yang tertarik pada potensi Indonesia," kata Johanna, saat konferensi pers, Rabu, 27 Maret 2024.

Adapun pemilihan lima provinsi ini menilik dari kondisi ekonomi Indonesia pada 2023. Alasan pemilihan kelima provinsi tersebut, yakni dua provinsi memiliki nikel terbesar (Maluku Utara dan Sulawesi Tengah), satu provinsi karena IKN (Kaltim), dan dua lainnya karena pertumbuhan ekonomi tertinggi (Jabar dan Riau).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171946/utusan_presiden_soal_investasi-CQ5N_large.JPG
RI Berpotensi Jadi Pusat Investasi Hijau Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/622/3171475/investasi_untuk_gen_z-xYK5_large.jpg
Tips Investasi untuk Gen Z: Rencanakan Masa Depan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167097/bei-GtVM_large.jpg
Investor Diminta Bijak Berinvestasi di Tengah Aksi Demo, Jangan Berdasarkan Rumor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158844/realisasi_investasi_semester_i_2025-nzDB_large.jpg
Realisasi Investasi Tembus Rp942,9 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157748/investasi-rSyU_large.jpg
Bidik Investasi Rp430 Triliun, Ini Daftar Proyek di Jakarta yang Ditawarkan ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157249/menteri_investasi_rosan-SjrI_large.jpg
Rosan: Realisasi Investasi KEK Capai Rp90,1 Triliun pada 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement