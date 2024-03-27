JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyatakan akan ada penyesuaian tarif tol di lima sampai tujuh ruas. Kenaikan itu mulai diberlakukan tahun ini.
Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, mengatakan setidaknya ada lima hingga tujuh ruas tol yang akan melakukan penyesuaian tarif. Salah satunya, Tol Bali-Mandara.
Menurutnya, penyesuaian tarif tol dilakukan secara berkala. Sesuai regulasi, penyesuaian dilakukan setiap 2 tahun sekali.
"Untuk rencana penyesuaian tarif di tahun ini sebenarnya ada sekitar 5 sampai 7 (ruas tol). Informasinya akan kami sampaikan lebih lanjut," ujar Lisye saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).
Kendati begitu, Lisye enggan merinci ruas tol apa saja yang akan mengalami kenaikan tarif tahun ini. Dia menyebut, terdapat ruas tol di luar Pulau Jawa yang akan disesuaikan tarifnya.