Bocoran Jasa Marga soal Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |17:32 WIB
Tarif Jalan Tol Mudik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sejumlah ruas Tol Trans Jawa bakal melakukan diskon tarif tol ketika mudik Lebaran 2024 mendatang. Di mana saat ini masih penggodokan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI).

Direktur Operasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Fitri Wiyanti mengatakan, Asosiasi Jalan Tol Indonesia sudah berkirim surat kepada BUJT terkait potongan tarif tol. Rencananya, dalam waktu dekat ini BUJT akan melakukan pembahasan sebagai tindak lanjut dari surat yang dimaksud.

Dalam forum tersebut, akan diputuskan besaran ruas tol mana saja yang akan diberlakukan potongan tarif, besarannya, hingga periodisasi waktu.

“Potongan tarif tol, jadi asosiasi jalan tol sudah berkirim surat ke Badan Usaha Jalan Tol dan kami akan memberikan jawaban, rencananya nanti dari asosiasi akan melakukan pres rilis gitu ya,” ujar Fitri saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Rabu (27/3/2024).

“Karena bukan Jasa Marga saja, jadi BUJT banyak di sana, akan dikumpulkan semua, akan disampaikan besaran potongan tarif tol-nya, ruas yang diberlakukan, kemudian periode waktunya tanggal berapa aja,” paparnya.

Halaman:
1 2
