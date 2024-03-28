190 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2024, Jokowi: Tahun Ini Sangat Besar Sekali

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut jumlah masyarakat yang akan melakukan mudik pada libur Hari Raya Idul Fitri tahun ini mencapai 190 juta orang atau naik 56 persen dibandingkan tahun 2023.

"Mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Kenaikannya 56 persen dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik tahun ini kurang lebih, ini dari survei," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Pembukaan Kongres HikmahBudhi di Jakarta dikutip Antara Kamis (29/3/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa jumlah pemudik mencapai 190 juta orang bukanlah jumlah yang sedikit.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal, seperti memberangkatkan anggota keluarganya terlebih dahulu.

Dengan begitu, Presiden berharap masyarakat dapat mudik dalam posisi yang nyaman.