HOME FINANCE HOT ISSUE

Harvey Moeis Korupsi Berapa? Segini Nominalnya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |20:01 WIB
Harvey Moeis Korupsi Berapa? Segini Nominalnya
Harvey Moeis korupsi berapa? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harvey Moeis korupsi berapa? Segini nominalnya. Suami dari aktris ternama Indonesia Sandra Dewi, Harvey Moeis menjadi tersangka korupsi.

Harvey Moeis korupsi berapa? Segini nominalnya.

Berdasarkan pencarian Okezone, Kamis (28/3/2024) Harvey Moeis terlibat kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebutkan nilai kerugian yang disebabkan atas korupsi tersebut sebesar Rp271 triliun.

Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014 tentang kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perlu diketahui, pada kasus ini terdapat 16 tersangka, salah satunya Harvey Moeis. Peran dia dalam kasus ini sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT.

Halaman:
1 2
