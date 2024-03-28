Harvey Moeis Korupsi Berapa? Segini Nominalnya

JAKARTA - Harvey Moeis korupsi berapa? Segini nominalnya. Suami dari aktris ternama Indonesia Sandra Dewi, Harvey Moeis menjadi tersangka korupsi.

Berdasarkan pencarian Okezone, Kamis (28/3/2024) Harvey Moeis terlibat kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebutkan nilai kerugian yang disebabkan atas korupsi tersebut sebesar Rp271 triliun.

Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014 tentang kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perlu diketahui, pada kasus ini terdapat 16 tersangka, salah satunya Harvey Moeis. Peran dia dalam kasus ini sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT.