Keuntungan Agen BRILink Tidak Sekadar Materi, Bisa Tambah Wawasan Perbankan dan Relasi

JAKARTA – Banyak alasan masyarakat yang sebelumnya memiliki usaha, tertarik pula menjadi mitra PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI lewat Agen BRILink. Ternyata, tidak sekadar materi yang mereka dapatkan.

Pimpinan Cabang Jakarta Rawamangun Rahardian Umar Dani mengatakan, Agen BRILink saat ini menjadi ujung tombok untuk bisnis masa depannya BRI.

“Tidak bisa sepenuhnya pakai kantor, cost-nya besar. Ini kerja samanya tidak terbatas. Sampai di ujung mana pun bisa diinisiasi, selama ada potensi dan saling menguntungkan,” katanya kepada Okezone.com, ditemui di Kantor Cabang Jakarta Rawamangun, Jalan Pemuda Kav 79 A, Jakarta Timur, belum lama ini.



Pimpinan Cabang Jakarta Rawamangun Rahardian Umar Dani. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Untuk wilayah KC Jakarta Rawamangun, kata Dani, jumlah Agen BRILink sesuai data 29 Februari 2024 sebanyak 1.831 agen. Dani menargetkan hingga Desember 2024, jumlah Agen BRILink di wilayahnya mencapai 2.355 agen.

Berdasarkan data saat ini, berikut komposisi Agen BRILink di BRI Unit Kanca Rawamangun Unit, seperti Kayu Putih (361), Pasar Palad (226), Ampera (208), RS Persahabatan (156), Pulogadung (154), Pegangsaan Dua (154), Pulomas (140), Pisangan Lama (136), Kayu Tinggi (105), Rawamangun (101) dan Cipinang (90).

Menurut Dani, masing-masing unit diberi target berbeda hingga Desember 2024. Perinciannya setiap unit, antara lain Kayu Putih (463), Pasar Palad (290), Ampera (270), RS Persahabatan (198), Pulogadung (194), Pegangsaan Dua (198), Pulomas (191), Pisangan Lama (174), Kayu Tinggi (135), Rawamangun (127) dan Cipinang (115).

“Mengingat Jakarta Timur, khususnya area Rawamangun banyak potensi keramaian seperti pasar, maka ada penambahan Agen BRILink hingga 2024 yang ditargetkan menjadi 2.355 dari 1.831 agen. Jadi, ada penambahan sekitar 524 Agen BRILink,” kata Dani.

Dengan jumlah Agen BRILink yang tidak sedikit, Dani bersama jajaran di bawahnya berupaya menjalankan serangkaian strategi untuk membantu meningkatkan transaksi di masing-masing agen. Tujuannya, agar Agen BRILink tetap memiliki kinerja keuangan yang terus baik.

Langkah pertama, kata Dani, selektif dalam melakukan akuisisi Agen BRILink, yakni mengoptimalkan pipeline yang telah dishare oleh Regional Office dan Kantor Cabang. Selain itu, dapat mengoptimalkan potensi wilayah masing-masing, misalnya melakukan akuisisi di lingkungan padat penduduk maupun pasar, serta lokasi lainnya yang belum terdapat Agen BRILink di dalamnya.

“Selanjutnya, melakukan pembinaan kepada Agen BRILink dalam rangka peningkatan transaksi, baik secara onsite dan offsite. Lalu, memastikan bahwa materi komunikasi Agen BRILink telah terpenuhi dan terpasang sesuai standar, sehingga masyarakat di lingkungan Agen BRILink dapat terinformasi dengan baik dan melakukan transaksi di Agen BRILink tersebut,” ucapnya.

Tidak berhenti di situ, Dani juga menyebut cara selanjutnya dengan mengedukasi Agen untuk mengoptimalkan penggunaan fitur transaksi di aplikasi/EDC BRILink. Lalu, senantiasa melakukan sosialisasi program pemasaran yang sedang berlangsung, baik program lokal maupun nasional.