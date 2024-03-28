Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Web Apa Saja yang Bisa Menghasilkan Uang? Ini 9 Listnya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |22:09 WIB
Web Apa Saja yang Bisa Menghasilkan Uang? Ini 9 Listnya
Webs Apa Saja yang Bisa Menghasilkan Uang? Ini 9 Listnya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Web apa saja yang bisa menghasilkan uang? Ini 9 listnya. Di zaman yang semakin moderen, cara menghasilkan uang semakin beragam caranya.

Saat ini sudah bisa mencari penghasilan melalui website yang tersedia di internet. Web apa saja yang bisa menghasilkan uang? Ini 9 listnya.

Berdasarkan pencarian Okezone, Kamis, (28/3/2024),

1. Twitch

Twitch merupakan platform yang berhubungan dengan gim. Di sini pengguna bisa membangun komunitas dan konten. Jika basis penggemar kuat, maka bisa mendapatkan uang dari donasi, iklan, atau langganan.

2. Dailymotion

Dailymotion sebuah website yang hampir sama skemanya dengan Youtube. Cukup mengunggah video, pengguna bisa mendapatkan penghasilan. Namun, pengguna harus memenuhi syarat untuk bisa memonetisasi video.

3. Medium

Medium merupakan website penghasil uang yang berfokus pada penulisan. Pengguna bisa membagikan cerita pendek, artikel populer, atau karya tulis lain. Penghasilan bisa didapat melalui program afiliasi dan iklan.

4. User Testing

Website ini mengharuskan pengguna mencoba situs atau aplikasi tertentu. Setelahnya, harus mengirimkan umpan balik. Penilaian yang diminta meliputi pengalaman interaksi dengan fitur, situs, dan desainnya.

5. Shutterstock

Shuttersock sebuah website yang berfokus pada jual beli foto online. Setiap karya yang disetujui untuk dipajang di website tersebut bisa dibeli oleh siapapun. Proses pendaftaran di website ini sangat mudah seperti halnya di media sosial. Pengguna bisa mengunggah karya dan menyertakan informasi yang dibutuhkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158704/nikita_willy-sbkA_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/455/3155237/riza_chalid-5wfJ_large.jpg
Daftar Perusahaan Riza Chalid, Saudagar Minyak Tersangka Korupsi Pertamina Rp285 Triliun yang Kabur ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/455/3155233/baba_rafi-4W6s_large.jpg
Ini Sosok Pemilik Kebab Baba Rafi yang Kini Terlibat Pinjol Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/455/3153086/solaria-VU1K_large.jpg
Ternyata Ini Sosok Pemilik Restoran Solaria
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement