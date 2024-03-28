Web Apa Saja yang Bisa Menghasilkan Uang? Ini 9 Listnya

JAKARTA - Web apa saja yang bisa menghasilkan uang? Ini 9 listnya. Di zaman yang semakin moderen, cara menghasilkan uang semakin beragam caranya.

Saat ini sudah bisa mencari penghasilan melalui website yang tersedia di internet. Web apa saja yang bisa menghasilkan uang? Ini 9 listnya.

1. Twitch

Twitch merupakan platform yang berhubungan dengan gim. Di sini pengguna bisa membangun komunitas dan konten. Jika basis penggemar kuat, maka bisa mendapatkan uang dari donasi, iklan, atau langganan.

2. Dailymotion

Dailymotion sebuah website yang hampir sama skemanya dengan Youtube. Cukup mengunggah video, pengguna bisa mendapatkan penghasilan. Namun, pengguna harus memenuhi syarat untuk bisa memonetisasi video.

3. Medium

Medium merupakan website penghasil uang yang berfokus pada penulisan. Pengguna bisa membagikan cerita pendek, artikel populer, atau karya tulis lain. Penghasilan bisa didapat melalui program afiliasi dan iklan.

4. User Testing

Website ini mengharuskan pengguna mencoba situs atau aplikasi tertentu. Setelahnya, harus mengirimkan umpan balik. Penilaian yang diminta meliputi pengalaman interaksi dengan fitur, situs, dan desainnya.

5. Shutterstock

Shuttersock sebuah website yang berfokus pada jual beli foto online. Setiap karya yang disetujui untuk dipajang di website tersebut bisa dibeli oleh siapapun. Proses pendaftaran di website ini sangat mudah seperti halnya di media sosial. Pengguna bisa mengunggah karya dan menyertakan informasi yang dibutuhkan.