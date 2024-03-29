Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Kesiapan Terminal, Pelabuhan hingga Bandara Jelang Arus Mudik Lebaran 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |11:04 WIB
Begini Kesiapan Terminal, Pelabuhan hingga Bandara Jelang Arus Mudik Lebaran 2024
Persiapan Sarana dan Prasarana Jelang Mudik Lebaran 2024. (Foto; okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan bersama operator transportasi terus menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana untu menghadapi Angkutan Lebaran 2024. Seperti 30.780 unit bus dan 113 terminal, 213 unit kapal, 8 lintas, 16 pelabuhan dan 50 dermaga, 420 unit pesawat, 51 bandar udara domestik dan 16 bandar udara internasional, 26 kapal penumpang, 107 kapal perintis, 1.208 kapal swasta dan 264 pelabuhan, serta 615 KA antarkota per hari dan 192 stasiun.

"Sarana dan prasarana tersebut disiapkan untuk melayani 71,7% atau 193,6 juta penduduk Indonesia yang berkeinginan untuk mudik. Hal tersebut sesuai survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi," ujar Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Jumat (29/3/2024).

Dalam angkutan Lebaran kali ini, Kemenhub telah melakukan langkah-langkah persiapan antara lain berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait dalam menyusun rencana penyiapan sarana prasarana, pengujian kelaikoperasian sarana, penyusunan kebijakan teknis dan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan pembentukan posko bersama.

Dirjen Antoni berharap, upaya yang telah dipersiapkan dapat didukung oleh masyarakat dengan mudik lebih awal menggunakan transportasi umum sehingga kepadatan pada puncak arus mudik dapat terurai.

Halaman:
1 2
