Teknologi Canggih Rice Transplanter yang Bisa Bantu Petani

JAKARTA - Para petani kini semakin dimudahkan dengan berkembangnya teknologi, salah satunya rice transplanter untuk menanam benih padi.

"SobatTani, teknologi yang kian canggih semakin memudahkan pekerjaan manusia dalam bidang apapun, termasuk bidang pertanian. Alsintan atau Alat Mesin Pertanian, salah satunya rice transplanter memudahkan para petani untuk menanam dan memanen padi," tulis laman Instagram resmi Kementerian Pertanian, dikutip Sabtu (30/3/2024).

Rice transplanter adalah alat penanam padi yang digunakan untuk menanam benih padi yang sudah disemai pada area khusus dengan umur tertentu sampai dengan kondisi siap tanam.

Alat tersebut dirancang untuk dapat bekerja di lahan berlumpur sehingga memudahkan petani dalam proses menanam hingga panen.

Tak hanya itu, rice transplanter juga mampu memperkirakan jarak yang tepat antar padi untuk bertumbuh. Mesin ini menerapkan jarak 20x25cm. Jarak tersebut lebiu sempit dibandingkan jika ditanam manusia yang membutuhkan hingga 30x30cm. Hal ini membuat para petani semakin bisa memanfaatkan lahan yang dimiliki.

Terdapat dua jenis rice transplanter, yaitu:

Riding Rice Transplanter

Memiliki sistem operasional yang tidak jauh berbeda dengan tipe operator dorong. Hal yang membedakan adalah, petani bisa mengendarai alat ini seperti sebuah kendaraan mini, sehingga tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit.

Walking Rice Transplanter

Memiliki cara operasional petani yang menggunakan alat ini juga ikut berjalan secara perlahan tepat di belakang mesin sembari mengarahkan kerapihan dalam penanaman di suatu area persawahan.