Capaian 4 Tahun Holding BUMN Asuransi, Tuntaskan Kasus Jiwasraya

JAKARTA - Indonesia Financial Group (IFG), Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi menargetkan menjadi market leader di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Indonesia. Sejumlah upaya pun sudah dilakukan hingga melakukan transformasi bisnis pada masing-masing anggota holding.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha mengatakan, di perjalanan usia yang menginjak empat tahun, IFG mencatatkan sejumlah pencapaian dan terus melakukan transformasi, baik melalui perbaikan, penguatan, dan mendorong hadirnya inovasi baru dalam memperkuat posisi sebagai konglomerasi keuangan di Indonesia.

“Beberapa pencapaian IFG, antara lain menyelesaikan mandat untuk program restrukturisasi Jiwasraya pada akhir tahun lalu dan mendorong restrukturisasi Jasindo hingga menghasilkan perubahan yang signifikan dengan posisi RBC perusahaan tersebut di atas ketentuan OJK,” ujarnya, Sabtu (30/3/2024).

Di sisi lain, perbaikan dan transformasi yang terus berlanjut akan fokus pada beberapa hal, di antaranya mendorong Anggota Holding memperkuat pencadangan, perbaikan model bisnis dan proses, seperti sentralisasi underwriting, implementasi PSAK 117, penguatan dan implementasi Risk Culture & Risk Management, optimalisasi sumber daya, seperti pengelolaan investasi, IT, SDM dan Pengadaan, dan penguatan tata kelola untuk mewujudkan transparansi, prudent, dan kinerja yang berkelanjutan.

BACA JUGA:

“Sebagai konglomerasi keuangan di IKNB dengan 16 Anggota Holding, di tahun ke-4 ini dan ke depannya, kami optimis dapat terus berkontribusi menjalankan transformasi serta kemajuan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat Indonesia dan menjadi market leader di IKNB, khususnya bidang asuransi, penjaminan dan investasi di Indonesia,” ujar dia.

Adapun terkait market leader, Sistha menambahkan, IFG bertekad menjadi pemimpin pasar nomor satu untuk lini bisnis non life dan asuransi umum serta asset management. Hal ini didukung oleh ekosistem IFG yang memungkinkan adanya sinergi yang saling memperkuat serta inisiatif dan inovasi baru dalam memberikan solusi dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat.