Daftar Harga Emas Antam di Akhir Pekan, Termurah Rp674.500

JAKARTA - Daftar harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) di akhir pekan. Harga emas antam stagnan di rekor tertingginya yakni Rp1.249.000 per gram.

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp1.141.000 per gram. Harga tersebut juga tidak berubah dari perdagangan Jumat (29/3) kemarin yang ada di Rp1.141.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp674.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp6.020.000, dan 10 gram Rp11.985.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp59.595.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp594.820.000 dan Rp1.189.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.