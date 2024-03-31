Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Ukuran Bagasi Kabin Pesawat Terbatas

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |20:16 WIB
Ternyata Ini Alasan Ukuran Bagasi Kabin Pesawat Terbatas
Ukuran Kabin Pesawat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ada alasan khusus mengapa ukuran bagasi pada kabin pesawat terbatas. Hal tersebut membuat penumpang mengeluh dan bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi.

Dilansir dari akun resmi @djpu_151, ada beberapa alasan penting mengapa bagasi di dalam kabin pesawat memiliki ukuran yang terbatas. Berikut adalah hal penting yang perlu diketahui.

Pertama, ukuran volume maksimal bagasi kabin pesawat telah ternyata diatur oleh pihak maskapai. Hal ini dilakukan agar dapat mengklasifikasikan barang-barang yang seharusnya masuk kabin pesawat sesuai dengan tipe pesawat.

Kedua, maksimal berat barang bawaan yang dapat ditaruh di dalam kabin pesawat rata-rata hanya berkisar 7 kg. Hal ini berlaku untuk penerbangan domestik maupun internasional.

Selanjutnya, aturan lain yang juga penting adalah jenis dan juga tipe pesawat yang digunakan. Alasan lainnya adalah demi menjaga keamanan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160809/penumpang_pesawat-cY6x_large.jpg
Ibu Hamil Naik Pesawat? Simak Tips dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157591/erupsi-CkgQ_large.png
Mengapa Penerbangan Bisa Dibatalkan Saat Gunung Erupsi? Ini Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/455/3149683/saudia_airlines-GaDT_large.jpg
Siapa Pemilik Saudia Airlines yang Diancam Bom Kedua Kali saat Angkut Jamaah Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149305/ancaman_bos_pesawat-xIAK_large.jpg
Kemenhub Pastikan Ancaman Teror Bom Pesawat Jamaah Haji di Saudia Airlines Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148297/garuda-wJXn_large.jpg
Penerbangan Garuda Indonesia Berjalan Normal meski Gunung Lewotobi Erupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148289/penumpang_pesawat-U5jk_large.jpg
Gunung Lewotobi Erupsi, 32 Penerbangan Dibatalkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement