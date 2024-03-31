Ternyata Ini Alasan Ukuran Bagasi Kabin Pesawat Terbatas

JAKARTA - Ternyata ada alasan khusus mengapa ukuran bagasi pada kabin pesawat terbatas. Hal tersebut membuat penumpang mengeluh dan bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi.

Dilansir dari akun resmi @djpu_151, ada beberapa alasan penting mengapa bagasi di dalam kabin pesawat memiliki ukuran yang terbatas. Berikut adalah hal penting yang perlu diketahui.

Pertama, ukuran volume maksimal bagasi kabin pesawat telah ternyata diatur oleh pihak maskapai. Hal ini dilakukan agar dapat mengklasifikasikan barang-barang yang seharusnya masuk kabin pesawat sesuai dengan tipe pesawat.

Kedua, maksimal berat barang bawaan yang dapat ditaruh di dalam kabin pesawat rata-rata hanya berkisar 7 kg. Hal ini berlaku untuk penerbangan domestik maupun internasional.

Selanjutnya, aturan lain yang juga penting adalah jenis dan juga tipe pesawat yang digunakan. Alasan lainnya adalah demi menjaga keamanan.