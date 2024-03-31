Naik Pesawat saat Hujan, Aman atau Tidak? Simak Penjelasannya

JAKARTA - Banyak kekhawatiran dan ketakutan saat menggunakan pesawat dalam keadaan terbang ketika cuaca buruk terutama saat sedang hujan.

Melansir laman Instagram @djpu_151 bersama @bandaradcsaudale, penerbangan saat cuaca sedang hujan sudah diatur sesuai dengan prosedurnya. Perlu diketahui, penerbangan komersial diatur dengan ketat. Pesawat dirancang untuk mengatasi berbagai kondisi cuaca, termasuk saat hujan.

Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memahami keamanan saat cuaca sedang buruk. Sebelum setiap penerbangan, pesawat harus melewati proses pemeriksaan secara menyeluruh oleh teknisi terampil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pesawat berada dalam kondisi yang baik dan aman untuk terbang.

Pesawat terbang dirancang dengan standar keselamatan yang tinggi dengan sistem navigasi dan radar cuaca yang canggih. Sehingga pilot dapat melacak dan menghindari area cuaca buruk dengan lebih efektif.

Walaupun pesawat dirancang untuk mengindari cuaca buruk, dalam beberapa kasus cuaca ekstrim seperti badai, penerbangan tetap dapat ditunda atau bahkan dibatalkan. Tentu hal tersebut demi keselamatan para penumpang dan awak pesawat.