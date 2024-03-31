Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenangan Sri Mulyani Main Engklek hingga Bola Bekel

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |12:09 WIB
Kenangan Sri Mulyani Main Engklek hingga Bola Bekel
Sri Mulyani Cerita Mainan Masa Kecil. (Foto; Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenang masa kecilnya bersama kakak dan adiknya. Dirinya juga mengaku sangat senang kerap kali berkumpul keluarga.

"Anak nomer 5,6,7,8 dari sepuluh bersaudara saya. Kalau kumpul rame dan seru cerita masa kecil kami," ujar Sri Mulyani di Instagramnya, Minggu (31/3/2024).

Tumbuh bersama, Sri Mulyani mengaku selalu ingat moment-moment menyenangkan saat masa kecil. Salah satunya mainan.

"Masa kecil kami tumbuh dan sering main bersama, karena jarak usia sangat dekat. Mainan anak-anak jaman kami yang populer, Sundamanda (Engklek), Gobak Sodor, Sprentel, Bentik, Bola Kasti, Dakon, Bola Bekel dan berbagai main lainnya," ujarnya.

