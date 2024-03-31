Kenangan Sri Mulyani Main Engklek hingga Bola Bekel

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenang masa kecilnya bersama kakak dan adiknya. Dirinya juga mengaku sangat senang kerap kali berkumpul keluarga.

"Anak nomer 5,6,7,8 dari sepuluh bersaudara saya. Kalau kumpul rame dan seru cerita masa kecil kami," ujar Sri Mulyani di Instagramnya, Minggu (31/3/2024).

BACA JUGA: Sri Mulyani Sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 ke BPK

Tumbuh bersama, Sri Mulyani mengaku selalu ingat moment-moment menyenangkan saat masa kecil. Salah satunya mainan.

"Masa kecil kami tumbuh dan sering main bersama, karena jarak usia sangat dekat. Mainan anak-anak jaman kami yang populer, Sundamanda (Engklek), Gobak Sodor, Sprentel, Bentik, Bola Kasti, Dakon, Bola Bekel dan berbagai main lainnya," ujarnya.