Sri Mulyani Sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 ke BPK

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Unaudited dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu merupakan bagian dari pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pemerintah akan selalu siap memberikan dukungan dan membangun kerja sama yang baik demi kelancaran pemeriksaan LKPP tahun 2023,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan tahun 2023 merupakan tahun yang diwarnai dengan berbagai dinamika global. Mulai dari ketegangan geopolitik, pelemahan ekonomi global, fenomena suku bunga higher for longer, inflasi yang tinggi, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi digital.

Seluruh faktor tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja APBN dan perekonomian Indonesia.