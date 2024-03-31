Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Hanya Nasabah, Agen BRILink juga Layani Masyarakat Umum

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |15:57 WIB
Tak Hanya Nasabah, Agen BRILink juga Layani Masyarakat Umum
Agen Brilink Layani Masyarakat Umum. (Foto: Okezone.com/Rani)
A
A
A

JAKARTA - Spanduk agen BRILink yang membentang di berbagai toko, kini bukan pemandangan langka. Spanduk dengan huruf berwarna biru tua dan oranye itu banyak terlihat di mana-mana. Apa sebetulnya agen BRILink?

Pimpinan Cabang BRI KC Jakarta Otista R Mochamad Yogiprayogi menjelaskan, agen BRILink merupakan perluasan layanan BRI, yang memungkinkan agen dapat melayani transaksi perbankan secara langsung kepada nasabah.

"Tidak hanya para nasabah Bank BRI, tetapi juga masyarakat umum," tegas Yogi, kepada Okezone.com, belum lama ini.

Layanan tersebut belaku secara real time online dengan konsep sharing fee.

Menurutnya, melalui AgenBRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti di unit kerja BANK BRI.

Transaksi perbankan pada Agen BRILink bagi masyarakat dilakukan secara real time online dengan konsep sharing fee.

Melalui AgenBRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti di unit kerja Bank BRI.

brilink

Terdapat Fitur utama yang dapat dilayani AgenBRILink antara lain Transfer ke Sesama BRI, Transfer BRI ke bank lain, Transfer bank lain ke BRI, Setor dan Tarik Tunai, Bayar Listrik, Bayar Belanja Online, Beli Pulsa, Setoran Pinjaman, Isi Ulang BRIZZI juga Info Saldo, Bayar BPJS, Bayar Telepon, Bayar Cicilan, dan Setoran Pinjaman.

Menurut Yogi, sebanyak apapun kantor Bank BRI dibandingkan dengan masyarakat Indonesia yang banyak tidak akan mungkin menutupi seluruh kebutuhan perbankan di luar jam kerja perbankan. Layanan inilah yang dapat difasilitasi oleh para Agen BRILink.

"Sebab Agen BRILink waktunya enggak ikut jam kerja perbankan. Jadi ini salah satu manfaat bagi masyarakat luas untuk mendapatkan akses layanan keuangan," ungkap Yogi.

Dia mencontohkan, pedagang sayur di pasar. Kedatangan para suplier sayur biasanya dini hari. Lalu, setelah jual beli di pasar katakanlah selesai pukul 07.00-an, mereka sudah bisa langsung setor di jam operasional. "Tanpa harus ke bank," imbuhnya.

Menurutnya, Bank BRI selalu terbuka jika ada masyarakat umum yang ingin menjadi Agen BRILink. Namun ada persyaratan yang harus dilengkapi. Berikut ketentuannya dikutip dari laman Bank BRI.

Syarat Umum

- Memiliki lokasi usaha / tempat tinggal tetap.

- Memiliki sumber penghasilan dari kegiatan usaha dan atau memiliki kegiatan tetap (pegawai tetap) minimal 2 tahun.

- Untuk calon agen dari kegiatan usaha harus memiliki dokumen legalitas usaha (sekurang-kurangnya dari perangkat desa).

- Untuk calon agen BRILink dari pegawai harus melampirkan Copy SK pengangkatan pegawai tetap.

- Khusus pensiunan BRI, harus melampirkan dokumen surat PHK normal berakhirnya masa bakti / Pensiun yang mendapatkan manfaat bulanan dan dilengkapi dengan bukti penerimaan manfaat pensiun bulanan.

- Tidak menjadi agen bank lain penyelenggara Laku Pandai.

- Memiliki rekening simpanan menggunakan kartu di Bank BRI, menyetor uang jaminan sebesar Rp3 juta dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen BRILink.

- Memiliki rekening pinjaman di Bank BRI (tanpa harus menyetor uang jaminan) dengan kolektibilitas lancar selama 6 bulan terakhir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bank BRI BRILink Agen BRILink BRI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170322/bri-0GQE_large.jpg
Atasi Masalah Sampah di Bali, BRI Peduli Beri Pelatihan Diversifikasi dan Penguatan Mutu Produk Pupuk Kompos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168461/bri-PG1i_large.jpg
Salurkan Kredit Rp1.137,8 Triliun, BRI Perkuat UMKM demi Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167614/dirut_bri-6pyE_large.jpg
BRI Masuk Jajaran Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 100, Pimpin Industri Keuangan Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement