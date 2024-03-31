Advertisement
SMART MONEY

8 Game Penghasil Uang, Lumayan Buat Tambahan THR

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |09:33 WIB
8 Game Penghasil Uang, Lumayan Buat Tambahan THR
Ilustrasi game hasil thr (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 8 game penghasil uang, lumayan buat tambahan THR. Apalagi, dalam memainkannya cukup mudah hanya butuh handphone saja.

Saat ini cukup banyak game penghasil uang langsung ke rekening yang bisa Anda mainkan. Selain menghasilkan uang, juga terjamin keamanannya

Berikut 8 game penghasil uang, lumayan buat tambahan THR:

1. Market Glory

Permainannya sendiri unik dan cocok untuk kamu yang sedang mencari hiburan saat waktu luang.

Uang yang Anda hasilkan di sini yaitu dari berbagai aktivitas yang ada di dalam permainan. Nantinya diberikan uang virtual dan menggunakan mata uang Euro.

Proses pencairan bisa lakukan melalui akun PayPal. Jika kamu serius untuk memainkannya, maka sebaiknya buatlah akun PayPal terlebih dahulu untuk melakukan pencairan.

2. Runtopia

Runtopia memungkinkan untuk mulai menghasilkan uang melalui koin olahraga untuk melacak langkah harian, berolahraga, dan mendorong orang lain untuk berkembang dengan mendapatkan hadiah sebagai balasannya di aplikasi penghasil uang ini.

Pengguna dapat menukar koin melalui game penghasil uang ini untuk penawaran, diskon, dan hadiah saat terhubung dengan komunitas sosial.

Halaman:
1 2
