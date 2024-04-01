Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nilai Tukar Petani Maret 2024 Turun, Ini Penyebabnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |13:10 WIB
Nilai Tukar Petani Maret 2024 Turun, Ini Penyebabnya
Nilai tukar petani turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai tukar petani (NTP) pada Maret 2024 tercatat 119,39 atau turun 1,31% dibandingkan Februari 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) turun sebesar 0,46%. Sementara indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan 0,86%.

"Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks yang diterima petani adalah gabah, jagung dan cabai merah," kata Amalia dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/4/2024).

Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) yang naik sebesar 2,87%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,83%, lebih besar dari indeks harga yang diterima petani yang mengalami kenaikan 0,93%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3143924/petani-KMSy_large.jpg
Nilai Tukar Petani Naik Tipis Sepanjang Mei 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136385/petani_tembakau-A1wZ_large.jpg
Jadi Penopang Ekonomi, Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119810/petani-nCLN_large.jpg
Ternyata Ini Penyebab Krisis Ekonomi bagi Petani Tembakau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117820/petani-Hmdk_large.jpg
Percepat Swasembada Pangan, Ini Saran untuk Petani agar Hasil Panen Berlimpah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104257/petani-UM71_large.jpg
Wamentan ke Petani: Harga Gabah Rp6.500, Jangan Mau Dibeli Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104227/petani-mLIi_large.jpg
Puncak Panen 2025, Bulog Wajib Serap Gabah Petani
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement