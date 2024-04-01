Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Catat Harga Beras Turun Selama Ramadhan 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |14:01 WIB
BPS Catat Harga Beras Turun Selama Ramadhan 2024
BPS Catat Harga Beras Turun (Foto: Bulog)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga rata-rata gabah di tingkat petani dan beras di penggilingan, grosir dan eceran.

Harga gabah di tingkat petani pada Maret 2024 adalah harga gabah kering panen (GKP) turun sebesar 7,24% secara bulan ke bulan atau naik sebesar 27,71% secara tahunan (yoy).

Kemudian gabah kering giling (GKG) turun sebesar 5,47% secara bulan ke bulan dan naik sebesar 34,22% secara tahunan.

"Penurunan harga beras secara bulanan terjadi di tingkat penggilingan. Harga beras di penggilingan pada bulan Maret 2024 turun sebesar 0,87% secara month to month, namun secara year on year mengalami kenaikan sebesar 25,21%," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/4/2024).

Sementara, harga beras grosir pada Maret 2024 naik sebesar 0,90% secara bulan ke bulan dan sebesar 20,64% secara tahunan.

Sedangkan harga beras eceran pada Maret 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,06% secara bulanan dan secara tahunan naik 20,07%.

"Perlu saya informasikan kembali bahwa harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas beras dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Petani Gabah BPS harga beras Beras
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704/mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342/prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3169991/harga_beras_mahal-056r_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Beras Dijual Mahal di Toko Ritel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169742/beras_disalurkan-Jltg_large.jpg
Mentan: Beras SPHP Bakal Disalurkan hingga Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168428/beras-7ZIf_large.jpg
Distribusi Beras Murah Diperluas, 195 Ton SPHP Disalurkan ke 3 Pulau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167673/beras-lu3Q_large.jpg
7 Fakta Stok Beras Premium Kosong di Ritel Modern hingga Panic Buying
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement