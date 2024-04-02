Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rekomendasi Saham saat IHSG Hari Ini Rebound

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |08:18 WIB
Rekomendasi Saham saat IHSG Hari Ini <i>Rebound</i>
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi rebound pada perdagangan Selasa (2/4/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG sedang menguji support 7.099-7.111 dan diperkirakan mengalami rebound selama IHSG tidak menembus ke bawah 7.099 sebagai suatu fraktal.

“Sementara itu terjadinya penembusan di bawah 7.099 akan membuka jalan bagi IHSG untuk melemah ke support Fibonacci berikutnya di level 7.021,” kata Ivan dalam risetnya, Selasa (1/4/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 7.099, 7.021 dan 6.931. Sementara level resistennya di 7.245, 7.310 dan 7.400.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold pada saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dengan target harga terdekat di Rp2.980. AMRT diperkirakan akan melanjutkan pembentukan wave (d) menuju Rp3.000 selama harga masih bergerak di atas level Rp2.790.

Kemudian, ia merekomendasikan hold atau speculative buy pada saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) di rentang harga Rp55-Rp61 dengan target harga terdekat di Rp75. GOTO masih bergerak di bawah garis SMA-20 pada chart harian, sehingga harga dapat melemah menuju level Rp60 untuk melanjutkan fase downtrend.

Halaman:
1 2
