IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah, Cek Rekomendasi Saham Berikut

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi melemah pada perdagangan Selasa (2/4/2024). Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, investor harus mewaspadai support critical IHSG hari ini di rentang 7.140-7.150.

Bersamaan dengan pelemahan kemarin, terjadi pelebaran negative slope pada MACD dan terdapat indikasi losing momentum pada Stochastic RSI. Kondisi tersebut diikuti volume transaksi yang berada di atas rata-rata satu bulan terakhir mengindikasikan tekanan jual masih cukup besar.

Pelemahan ini, lanjut Valdy, kemungkinan dipicu oleh kenaikan capital outflow dampak dari perubahan aturan oleh Otoritas Moneter Singapura terkait batas simpanan yang dijamin dari 75,000 Dolar Singapura menjadi 100,000 Dolar Singapura mulai 1 April 2024.

Selain itu, kenaikan indeks manufaktur Tiongkok ke 51,1 di Maret 2024 dari 50,9 di Februari 2024 juga mungkin meningkatkan appetite investasi di Tiongkok.

“Masih dari eksternal, kekhawatiran perubahan timeframe pemangkasan The Fed rate juga turut memicu terjadinya outflow dari Indonesia,” kata Valdy dalam risetnya.