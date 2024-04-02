Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Mobil Rolls-Royce Sandra Dewi dari Harvey Moeis Menggunakan Nama Perusahaan

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |22:05 WIB
Ternyata Ini Alasan Mobil Rolls-Royce Sandra Dewi dari Harvey Moeis Menggunakan Nama Perusahaan
Ternyata Ini Alasan Mobil Rolls-Royce Sandra Dewi dari Harvey Moeis Menggunakan Nama Perusahaan. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini alasan mobil Rolls-Royce Sandra Dewi dari Harvey Moeis Menggunakan nama perusahaan. Sandra Dewi mendapatkan mobil dari sang suami sebagai kado ulang tahunnya yang ke-40 tahun.

Hal ini menjadi sorotan karena mobil tersebut bukan terdaftar atas nama keduanya melainkan menggunakan nama perusahaan.

Ternyata ini alasan mobil Rolls-Royce Sandra Dewi dari Harvey Moeis Menggunakan nama perusahaan. Berdasarkan pencarian Okezone, Selasa, (2/4/2024) mobil tersebut adalh Roll-Royce Ghost Extended Wheelbase 2013 dengan mesin 6.592 cc.

Mobil ini mengeluarkan biaya Pajak Kendaran Bermotor (PKB) sebesar Rp99.786.300 atau Rp99,7 juta per tahunnya. Selain itu, mobil ini juga harus mengeluarkan biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar RP143 ribu.

Halaman:
1 2
