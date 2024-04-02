Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menteri Basuki Sebut Prabowo Akan Dilantik Jadi Presiden di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |22:08 WIB
Menteri Basuki Sebut Prabowo Akan Dilantik Jadi Presiden di IKN
Menteri Basuki Sebut Prabowo Dilantik Jadi Presiden di IKN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden terpilih akan dilantik di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut menimbang kesiapan infrastruktur dasar yang saat ini tengah dibangun oleh Kementerian PUPR dalam rangka persiapan pemindahan pusat Ibukota mulai Agustus 2024.

"Pelantikan Presiden (baru) rencana di sana (IKN)," ujar Basuki saat ditemui di Kompleks DPR, Selasa (2/4/2024).

Berdasarkan keputusan KPU, Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Sedangkan untuk rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus 2024 seperti Pidato Kenegaraan 16 Agustus masih dilangsungkan di Jakarta, sedangkan untuk upacara 17 Agustus akan dilakukan di IKN.

Halaman:
1 2
