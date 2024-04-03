Mengintip Uang Jajan Sandra Dewi dari Harvey Moeis yang Royalnya Kelewatan

JAKARTA - Mengintip uang jajan Sandra Dewi dari Harvey Moeis yang royalnya kelewatan. Apalagi, ibu dua anak ini suka memamerkan beberapa barang-barang mewah dalam akun media sosialnya.

Untuk itu, beberapa warganet penasaran mengenai uang bulanan Sandra Dewi yang diberikan oleh Harvey Moeis. Lantas berapa besarannya?

Untuk itu mengintip uang jajan Sandra Dewi dari Harvey Moeis yang royalnya kelewatan yakni bisa membeli apapun. Sebab, dia dilarang oleh suaminya untuk berhemat.

"Nggak pernah marah, yang boleh marah di rumah cuma saya hahaha. Saya dichallenge sama Pak HM kalau sehari saya nggak ngomel, uang jajan saya ditambahkan point per hari, jadi dihitung dalam sebulan berapa hari saya nggak marah hahaha," kata Sandra Dewi.

Sayangnya, dia tidak mengungkapkan nominal uang jajannya sehari-hari. Sementara itu, kediaman Sandra Dewi dan Harvey Moeis baru saja digrebek pihak oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) pada Senin, 1 April 2024. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik Kejagung RI turut menyita uang tunai senilai Rp10 miliar dan SGD2 juta yang terdapat di kediaman sang artis.