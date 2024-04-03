10 APK Penghasil Uang Tercepat dan Terbukti Membayar 2024

JAKARTA - 10 apk penghasil uang tercepat dan terbukti membayar 2024. Patut untuk diketahui karena bisa menambah penghasilan tambahan.

Bahkan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan uangnnya, bisa melalui smartphone sendiri. Oleh karena itu, kecanggihan teknologi saat ini bisa dimanfaatkan.

Berikut 10 apk penghasil uang tercepat dan terbukti membayar di 2024:

1. Atta Pol

Aplikasi penghasil uang tercepat 2024 yang terakhir adalah Atta Pol. Aplikasi ini hanya menyuruh penggunanya mengisi survey sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan banyak uang.

2. Snack Video

Aplikasi sosial media berbasis video. Di aplikasi ini, pengguna dapat mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan cara membuat video yang kreatif. Bahkan, cukup dengan menonton video yang ada saja, pengguna akan dapat imbalan.

3. Poll Pay

Ini aplikasi resmi dari pemerintah yang bisa menambah penghasilan masyarakat. Untuk mendapatkan uang di aplikasi ini, pengguna hanya perlu mengisi survei dan menyelesaikan berbagai tugas lainnya.

4. Woilo

Woilo adalah aplikasi sosial media asli buatan Indonesia. Di aplikasi ini, pengguna bisa mendapatkan uang dengan cara log in harian, spin harian, menyelesaikan tugas berhadiah, hingga membuat konten.

5. Money Turn

Money Turn mengharuskan penggunanya untuk menginstall aplikasi tertentu di perangkatnya dan dimainkan. Nantinya, setiap misi yang diselesaikan dapat ditukarkan menjadi saldo e-wallet maupun kupon belanja.

6. Cash App

Cash App adalah aplikasi penghasil uang yang sangat mudah digunakan. Untuk menghasilkannya, pengguna dapat dengan menonton video, bermain game, mengisi survei dan masih banyak yang lainnya