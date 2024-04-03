Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KRL ke Bandara Soetta Ditambah Jadi 64 Perjalanan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |19:55 WIB
KRL ke Bandara Soetta Ditambah Jadi 64 Perjalanan
KRL ke Bandara Soetta Ditingkatkan. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - PT KAI Commuter tambah frekuensi perjalanan KRL untuk relasi ke Bandara Soekarno-Hatta selama periode libur libur lebaran. Penambahan frekuensi perjalanan tersebut mulai berlaku pada 5 April mendatang.

VP Corporate Secretary, Anne Purba mengatakan selama periode lebaran KCI akan menambah sebanyak 9 perjalanan dari dan menuju Bandara Soekarno - Hatta, dengan Stasiun pemberhentian diantaranya Stasiun Manggarai, Stasiun BNI City, Stasiun Duri, Stasiun Rawabuaya dan Stasiun Batu Ceper.

"Sehingga pada Angkutan Lebaran tahun ini total perjalanan Commuter Line Basoetta menjadi 64 perjalanan yang sebelumnya 56 perjalanan per hari," ujar Anne dalam keterangan resminya, Rabu (3/4/2024).

KAI Commuter memprediksi untuk pengguna Commuter Line Basoetta (Bandara Soekarno - Hatta) pada Angkutan Lebaran 2024 ini sebanyak 131 ribu orang, naik 12% dari tahun lalu yakni melayani pengguna pada angka 117 ribu orang.

Dengan jam operasional Commuter line Basoetta pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.42 WIB. KAI Commuter memperkirakan mobilisasi puncak pengguna Commuter Line Basoetta pada musim libur Lebaran yakni pada 14 April, di angka 7.695 orang.

Pengguna yang akan menuju Bandara Soekarno-Hatta dapat menggunakan Commuter line Basoetta sebagai alternatif moda transportasi menuju Bandara dengan harga tiket sebesar Rp 60.000,- dari Stasiun Manggarai.

Pembelian tiket dapat melalui C-Access, Access by KAI, website: reservation.kci.id dan Vending Machine di stasiun keberangkatan Commuter Line Basoetta atau juga dapat menggunakan KMT.

