KRL ke Stasiun Merak Ditutup Sementara Mulai 3 April 2024

KRL ke Stasiun Merak Ditutup Sementara. (Foto: Okezone.com/KRL)

JAKARTA - Commuter line tujuan Merak akan mengalami penyesuaian selama periode libur Lebaran 2024. Hal itu untuk mengantisipasi adanya potensi kepadatan selama periode arus mudik dan balik Lebaran.

PT KAI (Persero) dan KAI Commuter bersama Direktorat Perhubungan Darat Kemenhub, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan melakukan penyesuaian dan rekayasa operasional kereta api dan lalu lintas angkutan darat di Kawasan pelabuhan penyebrangan Merak – Bakauheni.

BACA JUGA: Pengguna KRL ke Stasiun Tanah Abang Capai 59 Ribu Orang di Libur Paskah

"Mulai 3–9 April 2024 atau atau H-7 hingga H-1 Lebaran, Stasiun Merak akan ditutup sementara untuk pelayanan naik dan turun pengguna Commuter Line Merak," ujar Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba dalam keterangan resminya, Selasa (2/4/2024).

Anne menjelaskan, pada periode tersebut layanan Commuter Line Merak dari Stasiun Rangkasbitung perjalanannya hanya sampai Stasiun Cilegon untuk kembali menjadi perjalanan Stasiun Cilegon – Stasiun Rangkasbitung.

Untuk mobilisasi pengguna yang menuju ke Stasiun Merak dari Stasiun Cilegon akan disiapkan transportasi lanjutan. Jadwal dan kedatangan transportasi lanjutan tersebut akan disesuaikan dengan kedatangan dan keberangkatan Commuter Line Merak di Stasiun Cilegon.

BACA JUGA: Pengguna KRL ke Stasiun Tanah Abang Capai 59 Ribu Orang di Libur Paskah

"Pada periode tersebut, jadwal pemberangkatan Commuter Line Merak dari Stasiun Rangkasbitung maupun dari Stasiun Cilegon tidak mengalami perubahan, tetap sama jadwalnya," kata Anne.

Untuk pelayanan pengguna di Stasiun Cilegon, KAI Commuter akan menyiapkan fasilitas layanan tambahan serta menyiagakan petugas tambahan di area stasiun.

"KAI Commuter memohon maaf atas ketidaknyamanan terkait penyesuaian pola operasi pelayanan Commuter Line Merak ini, semoga tidak menyurutkan perjalanan para pemudik untuk tetap menggunakan kereta api," tutup Anne.