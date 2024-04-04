Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Besok Hadir di MK, Jokowi Minta Sri Mulyani dan Risma Buka-Bukaan Soal Bansos

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |03:15 WIB
Besok Hadir di MK, Jokowi Minta Sri Mulyani dan Risma Buka-Bukaan Soal Bansos
Presiden Jokowi soal Sri Mulyani dan Risma hadir di MK (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Risma untuk menjelaskan secara detail soal bansos. Hal ini khusus diminta Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," kata Jokowi, ditulis Kamis (4/4/2024).

Dalam sidang sengketa tersebut, ada empat menteri yang diminta untuk menjadi saksi. Keempat menteri yang dipanggil MK di antaranya Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Jokowi mengatakan dirinya yakin para menterinya akan menjelaskan secara rinci. Jokowi juga meminta semua pihak agar menunggu.

"Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat, ya," ucap Jokowi.

Telusuri berita finance lainnya
